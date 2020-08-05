Стычка мигрантов с правоохранителями случилась на российско-казахстанской границе

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Стычка мигрантов с правоохранительными органами случилась на российско-казахстанской границе в Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Известно, что конфликт произошел в понедельник, 3 августа. В социальных сетях была распространена информация о том, что на границе якобы идут столкновения мигрантов и сотрудников Росгвардии.

"Она (стычка. – Прим. Ред.) была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии", – сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в данный момент ситуация на границе Самарской области с Казахстаном спокойная. По данным правительства региона, в результате столкновений обошлось без пострадавших.

По данным источника в правоохранительных органах Оренбургской области, пограничные пункты с Казахстаном продолжают работу в штатном режиме.

"Скоплений иностранных граждан у пограничных пунктов не наблюдается", – подтвердил источник.

Ранее потасовка между десантниками и росгвардейцами произошла во время празднования Дня ВДВ. В результате инцидента пострадали два сотрудника Росгвардии. Предполагаемого зачинщика конфликта удалось задержать.