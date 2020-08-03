Уголовное дело возбудили по факту драки с участием десантников в Парке Горького

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Следователи возбудили уголовное дело по факту потасовки бывших десантников с сотрудниками спецназа ОМОНА, где пострадали два сотрудника. Инцидент произошел 2 августа в Парке Горького в столице, передает ТАСС заявление представителя Главного следственного управления СК по городу Юлии Ивановой.

В результате в СК возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

"Установлены участники конфликта, с ними проводятся необходимые следственные действия, устанавливается полная картина произошедшего", – добавила представитель ведомства.

По данным пресс-службы Центрального округа Росгвардии, нападавшего мужчину удалось задержать.

"Напавший на росгвардейца гражданин задержан", – заявили в подразделении ведомства.

В воскресенье стало известно о потасовке между десантниками и росгвардейцами во время празднования Дня ВДВ. В Росгвардии прокомментировалИ данный инцидент.