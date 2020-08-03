Уголовное дело возбудили по факту драки с участием десантников в Парке Горького

14:49
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Следователи возбудили уголовное дело по факту потасовки бывших десантников с сотрудниками спецназа ОМОНА, где пострадали два сотрудника. Инцидент произошел 2 августа в Парке Горького в столице, передает ТАСС заявление представителя Главного следственного управления СК по городу Юлии Ивановой.
В результате в СК возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
"Установлены участники конфликта, с ними проводятся необходимые следственные действия, устанавливается полная картина произошедшего", – добавила представитель ведомства.
По данным пресс-службы Центрального округа Росгвардии, нападавшего мужчину удалось задержать.
"Напавший на росгвардейца гражданин задержан", – заявили в подразделении ведомства.
В воскресенье стало известно о потасовке между десантниками и росгвардейцами во время празднования Дня ВДВ. В Росгвардии прокомментировалИ данный инцидент.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: