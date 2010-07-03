Причиной смерти подростка после избиения десантником в кафе стало отравление – СК

В Следственном комитете опровергли информацию о том, что причиной смерти подростка в Наро-Фоминском городском округе стали побои, полученные в драке с военнослужащим в одном из кафе города.
"Эта информация была опубликована СМИ преждевременно и оказалась недостоверной", – отметили в ведомстве. Там уточнили, что по предварительным выводам эксперта, смерть подростка наступила в результате отравления, вероятнее всего, алкоголем.
4 августа в квартире местная жительница обнаружила тело своего сына 2003 года рождения без видимых телесных повреждений. СК организовал проведение доследственной проверки. Назначено химическое исследование.
Ранее СМИ писали, что бывший военнослужащий, отмечавший День ВДВ, устроил дебош в кафе. Он напал на гостей и конфликтовал с администрацией, а в ходе драки сильно ударил по голове подростка.
После инцидента школьник в сопровождении брата вернулся домой, а на следующее утро члены семьи обнаружили его мертвым в постели.
День ВДВ отмечался 2 августа. В Москве местами для гуляний стали Парк Горького, ВДНХ, "Сокольники", Парк Победы на Поклонной горе.
Несмотря на холодную погоду, десантники не стали изменять традициям и искупались в фонтанах. Смельчаки отыскались в Парке Горького.
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