Полиция Швейцарии исключила столкновение Junkers-52 с другим самолетом

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Полицейские Граубюрдена исключают, что Junkers-52 мог столкнуться с другим самолетом. Также полицейские отвергли версию взрыва на борту воздушного судна. Об этом свидетельствует траектория падения самолета, сообщили представители кантональной полиции на пресс-конференции, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Также отмечается, у Junkers-52 не было бортовых самописцев, а это затруднит расследование авиакатастрофы.

Накануне стало известно, что в результате крушения самолета Junkers 52 в Швейцарии погибли 20 человек. Самолет летел из Локарно в Дюбердорф. Воздушное судно потерпело крушение на склоне горы Пиц Зегнанс на высоте 2540 метров. Экипаж самолета не подавал сигнала бедствия.