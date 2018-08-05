В UTair заявили об исправности разбившегося в Красноярском крае Ми-8

05 августа 2018, 09:18
Фото: vk.com
Столкнувшиеся в Красноярском крае вертолеты Ми-8АМТ перед вылетом находились в технически исправном состоянии, заявили в компании "UTair – Вертолетные услуги", сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в Туруханском районе на северо-западе края в субботу, 4 августа. Один вертолет ударил лопастями по грузу, перевозимому на внешней подвеске другого – взлетевшего чуть ранее.
Все находившиеся на борту первого вертолета погибли. Это три члена экипажа и 15 пассажиров, в том числе вахтовые рабочие дочернего общества "Роснефти".
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ространснадзор проведет проверку компании-оператора. Расследованием катастрофы занялись и в самой авиакомпании.
Официальный список погибших опубликован на сайте правительства Края. 6 августа в регионе объявлен день траура.
Специалисты изучают "черные ящики" с места крушения Ми-8 в Красноярском крае
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