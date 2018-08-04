Очевидцы сняли первые секунды после падения Ми-8

Упавший МИ-8 зацепился за груз другого вертолета

Очевидцы сняли первые секунды после падения вертолета Ми-8 в Красноярском крае.

Как сообщает канал Москва 24, по предварительным данным, командир упавшего в Красноярском крае Ми-8 пытался сделать маневр, чтобы избежать столкновения, но не успел. Экипаж лишь в последний момент заметил опасное сближение с другим вертолетом, у которого был подвешен груз.

Расстояние между взлетными площадками было менее километра. При этом известно, что командир экипажа упавшего Ми-8 имел большой опыт – около шести тысяч летных часов.

На высоте в 100 метров МИ-8 зацепился винтом за трос. После этого он и рухнул на землю и сгорел. О таком развитии событий свидетельствуют данные из радио-переговоров экипажа. Черные ящики упавшего вертолета были ранее найдены у населенного пункта Игарка.

Крушение расследует Следственный комитет. По данным следствия, погибли все, кто находился на борту. Это три члена экипажа и 15 пассажиров, в том числе вахтовые рабочие дочернего общества "Роснефти". Информацию подтвердили в нефтегазовой компании.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ространснадзор проведет проверку "Ютэйр-Вертолетные услуги", которой принадлежал упавший Ми-8. Расследованиям катастрофы занялись и в самой авиакомпании.

Второй вертолет сбросил груз и избежал крушения. Экипаж не пострадал, пассажиров на борту не было.