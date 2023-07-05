Второй взрыв прогремел в здании суда в Киеве, где обвиняемый взял заложника – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

В здании Шевченковского райсуда Киева, где обвиняемый взял заложников, произошел второй взрыв. По предварительным данным, спецназ начал штурм, пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание.

"В Шевченковском суде прозвучал взрыв. Около суда правоохранители говорят, что спецназ начал штурм. После взрыва из здания суда выбежал полицейский и потребовал, чтобы срочно подъехала скорая помощь", – говорится в сообщении.

Позже из здания суда на носилках вынесли двух человек.

О том, что обвиняемый в теракте рядом со зданием Верховной Рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского суда Киева три гранаты и взял двух конвоиров в заложники, стало известно 5 июля.

Украинские правоохранители подтвердили, что на территории происшествия работают спецназ, кинологи и взрывотехники. Глава МВД Украины Игорь Клименко, в свою очередь, сообщил, что там сработало неустановленное взрывное устройство.

31 августа 2015 года у здания Рады произошли беспорядки после предварительного одобрения депутатами изменений в Конституции страны в части децентрализации. В результате погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили травмы.

На тот момент МВД Украины возглавлял Арсен Аваков, который назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода". По его словам, фракция была одной из организаторов митингов. Впоследствии обвинения в беспорядках были предъявлены бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская Сич" Сергею Крайняку. Их также обвиняют по статье о теракте.