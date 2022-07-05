Власти Кузбасса заявили об отсутствии разрушений после обрушения на шахте

Фото: ТАСС/Антон Вергун

При обрушении горной породы на шахте "Распадская-Коксовая" в Междуреченске Кемеровской области разрушений не зафиксировано, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

"Подземные толчки ощутили жители Междуреченска. Разрушений нет. Все работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Об обрушении горной породы на шахте "Распадская-Коксовая" стало известно в 16:07 (12:07 по московскому времени) 5 июля. В пресс-службе Распадской угольной компании, под управлением которой находится шахта, в качестве причины произошедшего назвали подземный толчок, зафиксированный в 5 километрах к северо-западу от Междуреченска.

Из шахты на поверхность были выведены 188 человек. В результате происшествия пострадали два человека. Прокуратура Кемеровской области организовала по факту ЧП проверку.