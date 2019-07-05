Движение на внешней стороне МКАД около Орехово-Борисово Южного полностью восстановлено

Фото: twitter.com/gucodd

Движение на внешней стороне МКАД в районе Орехово-Борисово Южное восстановлено после перекрытия, введенного из-за опрокинувшегося грузовика. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение перекрыто на внешней стороне МКАД в районе Орехово-Борисово Южное из-за опрокинувшегося грузовика.

Пострадавших нет, пишет ТАСС. На месте аварии произошел разлив топлива на площади пять квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на 86-м километре внешней стороны МКАД перекрыли три полосы. МЧС сообщает о четырех пострадавших, одного человека с места происшествия забрал санитарный вертолет.

Утром в пятницу, 5 июля, на востоке столицы произошла авария с участием двух машин и мотоцикла, пострадал один человек. ДТП случилось на внешней стороне четвертого километра МКАД.

