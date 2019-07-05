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14:22 (обновлено 05.07.2019 14:51)

Движение на внешней стороне МКАД около Орехово-Борисово Южного полностью восстановлено

происшествия ДТП

14:22

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Фото: twitter.com/gucodd

Движение на внешней стороне МКАД в районе Орехово-Борисово Южное восстановлено после перекрытия, введенного из-за опрокинувшегося грузовика. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение перекрыто на внешней стороне МКАД в районе Орехово-Борисово Южное из-за опрокинувшегося грузовика.

Пострадавших нет, пишет ТАСС. На месте аварии произошел разлив топлива на площади пять квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на 86-м километре внешней стороны МКАД перекрыли три полосы. МЧС сообщает о четырех пострадавших, одного человека с места происшествия забрал санитарный вертолет.

Утром в пятницу, 5 июля, на востоке столицы произошла авария с участием двух машин и мотоцикла, пострадал один человек. ДТП случилось на внешней стороне четвертого километра МКАД.

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