Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

5 июля, 19:09

Почти 50 человек пропали в море во время шторма в Таиланде

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/JTB Photo

Два туристических судна затонули во время сильного шторма рядом с островом Пхукет в Таиланде, без вести пропали 49 человек. Всего в воде оказались 138 путешественников.

Одно судно перевозило 90 туристов из Китая и семь членов экипажа, их спасали команды рыболовецких траулеров и катера с таиландской военно-морской базы, находящейся на Пхукете. Второе судно перевозило 39 путешественников из КНР и нескольких европейских государств. По данным телеканала "Тхаи Рат ТВ", все пассажиры этого судна были спасены и доставлены на берег.

Сообщалось также о двоих россиянах, которые перевернулись во время непогоды на катере. Их также спасли и доставили на берег. По данным ТАСС, посольство РФ в Бангкоке заявило, что не располагает данными о пострадавших во время крушения туристических судов гражданах России.

Центр оказания помощи пострадавшим организовали на пристани Чалонг на Пхукете. Туда доставляли спасенных. Большинство не получили серьезных травм, нескольким туристам потребовалась медпомощь.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать