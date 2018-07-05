Почти 50 человек пропали в море во время шторма в Таиланде

5 июля, 19:09
Фото: ТАСС/JTB Photo
Два туристических судна затонули во время сильного шторма рядом с островом Пхукет в Таиланде, без вести пропали 49 человек. Всего в воде оказались 138 путешественников.
Одно судно перевозило 90 туристов из Китая и семь членов экипажа, их спасали команды рыболовецких траулеров и катера с таиландской военно-морской базы, находящейся на Пхукете. Второе судно перевозило 39 путешественников из КНР и нескольких европейских государств. По данным телеканала "Тхаи Рат ТВ", все пассажиры этого судна были спасены и доставлены на берег.
Сообщалось также о двоих россиянах, которые перевернулись во время непогоды на катере. Их также спасли и доставили на берег. По данным ТАСС, посольство РФ в Бангкоке заявило, что не располагает данными о пострадавших во время крушения туристических судов гражданах России.
Центр оказания помощи пострадавшим организовали на пристани Чалонг на Пхукете. Туда доставляли спасенных. Большинство не получили серьезных травм, нескольким туристам потребовалась медпомощь.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: