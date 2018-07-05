Почти 50 человек пропали в море во время шторма в Таиланде

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Два туристических судна затонули во время сильного шторма рядом с островом Пхукет в Таиланде, без вести пропали 49 человек. Всего в воде оказались 138 путешественников.

Одно судно перевозило 90 туристов из Китая и семь членов экипажа, их спасали команды рыболовецких траулеров и катера с таиландской военно-морской базы, находящейся на Пхукете. Второе судно перевозило 39 путешественников из КНР и нескольких европейских государств. По данным телеканала "Тхаи Рат ТВ", все пассажиры этого судна были спасены и доставлены на берег.

Сообщалось также о двоих россиянах, которые перевернулись во время непогоды на катере. Их также спасли и доставили на берег. По данным ТАСС, посольство РФ в Бангкоке заявило, что не располагает данными о пострадавших во время крушения туристических судов гражданах России.

Центр оказания помощи пострадавшим организовали на пристани Чалонг на Пхукете. Туда доставляли спасенных. Большинство не получили серьезных травм, нескольким туристам потребовалась медпомощь.