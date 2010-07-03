В Mail.ru назвали причину сбоя в работе сервисов

Причиной сбоя в работе сервисов Mail.ru Group стал пожар в арендованном дата-центре в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, проблемы в работе начались в среду после 17:00. Они наблюдались у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Воронежа.
В пресс-службе Mail.ru Group уточнили, что для тушения пожара понадобилось отключить часть серверов. На данный момент возгорание ликвидировано. Несмотря на то, что основные нагрузки оперативно перенесли в другие дата-центры, часть сервисов компании могут работать с ограничениями.
"Пользовательские данные не пострадали", – добавили в пресс-службе, пообещав, что в ближайшее время работоспособность будет полностью восстановлена.
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