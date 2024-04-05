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05 апреля, 13:49

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Полицейские нашли под Ростовом двух убитых сотрудников сельхозкооператива

Под Ростовом нашли тела двух мужчин, у одного из которых были отрезаны уши

Видео: телеграм-канал "Ростовский Следком"

Оперативники Ростовской области нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. По данным СМИ, у одного из них были отрезаны уши и перерезано горло. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области в своем телеграм-канале.

"В Зимовниковском районе следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух мужчин", – уточнили там.

По предварительной версии, мужчины 1983 и 1971 годов рождения 2 апреля уехали со своей работы в неизвестном направлении, но домой так и не вернулись. Родственники обратились в полицию с просьбой их найти.

Погибшими, как сообщает Life.ru, являются сотрудники сельскохозяйственного кооператива "Верхоломов". По данным СМИ, они выехали из хутора Верхоломов в сторону Волгодонска на двух машинах.

Одного из мужчин – главного инженера – якобы нашли в багажнике собственной машины со связанными руками и ногами. При этом, по данным агентства, ему отрезали уши. По информации журналистов, автомобиль другого сотрудника нашли в 200 метрах от первого, а тело еще одного мужчины с колото-резаными ранами шеи и спины – в реке.

Возможный убийца, уверены в издании, – ранее судимый мужчина , который долгое время работал менеджером.

Ранее СКР по Ставрополью возбудил уголовное дело после того, как мужчина при помощи огнестрельного оружия убил двух дочерей и покончил жизнь самоубийством. Кроме того, он также ранил свою супругу. Медики оценили ее состояние как крайне тяжелое.

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