Таксист набросился на подростка из-за неоплаченной поездки

Таксист набросился на школьника из-за неоплаченной поездки

Таксист набросился на школьника, который не смог оплатить заказ, передает телеканал Москва 24. Программа дала сбой, так что он не смог оплатить заказ картой.

Подросток вышел из такси и пошел по направлению своих курсов. Водитель отправился за ним и начал настаивать на том, чтобы пассажир оплатил проезд наличными. Денег с собой у него не было.

"Таксист увидел, что не прошла оплата. Выскочил следом, накинулся: "Давай, плати наличкой!" Налички у него не было. Хватал и за шею, и к забору прижимал. Реакция службы меня поразила: даже не попытались со мной связаться. Они разговаривали только с ребенком", – рассказала мама пострадавшего Елена.

Несовершеннолетние пассажиры часто пользуются такси. 13-летний Дима – постоянный клиент популярных сервисов. Ездит на такси на тренировки по баскетболу 8 раз в неделю. Его мать пояснила, что у школы нет остановки общественного транспорта, так что ей спокойнее отправить ребенка на такси.

По словам самого Димы, к несовершеннолетним пассажирам относятся часто пренебрежительно.

"Они могут выражаться непристойными словами или не давать сдачи: один раз 100 рублей не дали", – уточнил он. А однажды таксист приехал не совсем туда, куда было нужно было, списал деньги и уехал.

Категорически не доверяет таксистам Екатерина. "Ребенка на такси? Я сама боюсь ездить на такси", – призналась она.

Но ее дети гораздо младше. Четверых развести по школам и занятиям одной нереально, поэтому Екатерина пользуется автоняней. Родителям остается только проверять по GPS-сигналу, успевает ли ребенок на урок. Для пассажиров можно выбрать кресло, марку машины.

Заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта, таксист Андрей Попков отметил, что водитель имеет право отказать в поездке. Он добавил, что за ребенка отвечают родители.

"Если вы отправляете на такси своего ребенка на такси, то... вы отвечаете за него до 18 лет", – сказал Попков.

Агрегаторы, по словам юристов, они и за взрослых пассажиров с себя стараются снять всякую ответственность.