Омбудсмен заявила, что семья ребенка с переломами из Истры состоит на учете

Фото: телеграм-канал SHOT

Семью ребенка, который попал в больницу подмосковной Истры с переломами, недавно поставили на профилактический учет. Об этом Агентству "Москва" заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, на маму поступали жалобы за антисанитарию в квартире.

"Если подтвердится факт насилия над ребенком, мы будем ходатайствовать о лишении матери родительских прав (биологический отец ребенка не устанавливал отцовства, поэтому лишить прав его нельзя)", – сказала она и уточнила, что оба родителя должны быть привлечены к ответственности.

В данный момент, подчеркнула омбудсмен, ожидаются результаты проверки и экспертизы, за судьбой малыша внимательно следят.

Кроме того, против матери младенца возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Об этом сообщила подмосковная прокуратура в своем телеграм-канале.

Дознанием установлено, что 24-летняя женщина грубо нарушала свои обязанности по воспитанию сына: жестоко с ним обращалась, не давала еду, одежду, места для сна и отдыха, безразлично относилась к его здоровью, уклонялась от лечения и госпитализации. Более того, дознаватель возбудил уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), добавило ведомство.

Отмечается, что сейчас ребенку оказывают медпомощь, его здоровье оценивается как удовлетворительное. Привлечение виновных лиц к уголовной ответственности контролирует Истринская городская прокуратура.

3 марта в приемное отделение медучреждения поступил новорожденный мальчик. Во время осмотра врачи диагностировали у него многочисленные переломы. В свою очередь, правоохранители допросили родителей, а также запросили характеристику на семью ребенка. Следователи намерены выяснить все обстоятельства инцидента.

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