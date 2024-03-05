05 марта, 12:16Происшествия
Опасность атаки беспилотников отменили в Воронеже
Фото: 123RF/porpeller
Опасность атаки беспилотников отменили в Воронеже. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале.
Авиационную опасность в Воронежской области объявили ранее утром. Гусев уточнял, что со стороны Украины к Воронежу приближаются еще несколько беспилотников. Для отражения этих атак специалисты привели в боеготовность силы ПВО, отмечал он.
По информации регионального главка ГУ МЧС, к Воронежу со стороны Острогожского района направлялись три беспилотных воздушных судна.
Ранее средства обнаружения зафиксировали движение около пяти беспилотников в направлении Воронежа 29 февраля. Местных жителей призвали соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
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