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Опасность атаки беспилотников отменили в Воронеже. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале.

Авиационную опасность в Воронежской области объявили ранее утром. Гусев уточнял, что со стороны Украины к Воронежу приближаются еще несколько беспилотников. Для отражения этих атак специалисты привели в боеготовность силы ПВО, отмечал он.

По информации регионального главка ГУ МЧС, к Воронежу со стороны Острогожского района направлялись три беспилотных воздушных судна.

Ранее средства обнаружения зафиксировали движение около пяти беспилотников в направлении Воронежа 29 февраля. Местных жителей призвали соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

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