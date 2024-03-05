Авиационную опасность объявили в Воронежской области

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В Воронежской области объявили авиационную опасность. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он предупредил, что со стороны Украины к Воронежу приближаются еще несколько беспилотников. Для отражения этих атак специалисты привели в боеготовность силы противовоздушной обороны (ПВО), добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что средства обнаружения 29 февраля зафиксировали движение около пяти беспилотников в направлении Воронежа. После пролета беспилотника местным жителям порекомендовали сообщить время и место обнаружения дрона, а также при обнаружении упавшего БПЛА не подходить и не трогать его обломки.



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