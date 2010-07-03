Семь человек пострадали при возгорании на заводе под Владимиром

Фото: Пресс-центр Главного управления МЧС России

Возгорание произошло на заводе по производству стеклотары "Русджам" в Гороховце Владимирской области. Семь человек госпитализированы, сообщает ТАСС.

По словам главы администрации Гороховецкого района Алексея Бубелы, причиной пожара мог стать несчастный случай. Не исключено, что кто-то из рабочих закурил в неположенном месте. Подробности произошедшего уточняются.