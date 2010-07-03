Заклеившая ребенку рот скотчем воспитатель уволена из детского сада в Кургане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Воспитателя детского сада в Кургане уволили за то, что она заклеила ребенку рот скотчем. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

По информации ведомства, в ходе проверки детсада сотрудники прокуратуры узнали о случае, который произошел в декабре 2018 года. Чтобы ребенок прекратил плакать, воспитатель заклеила ему рот скотчем. Малыш сильно испугался и какое-то время не мог дышать.

О выявленных нарушениях прокуратура известила администрацию детского сада. В результате воспитателя уволили и привлекли к уголовной ответственности по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Ранее сообщалось, что руководителя детсада в подмосковной Рузе уволили после истории с забытым ребенком. Шестилетнюю девочку случайно оставили на улице после прогулки. Ребенок смог самостоятельно вернуться домой.

Сообщения о том, что работники в сфере образования превышают свои полномочия, привлекают внимание общественности не в первый раз. Довольно часто в СМИ появляется информация об очередном воспитателе, мучившем детей. Так, в сентябре 2018 года мама двухлетней девочки из Красноярска заметила, что дочка стала раздражительной, то и дело принималась царапать себе лицо. Через несколько дней женщина разместила в интернете видео, на котором видно, как воспитательница таскает крошечную девочку за волосы.