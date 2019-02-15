Руководителя детсада в Рузе уволили после истории с забытым ребенком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Исполняющего обязанности руководителя детского сада № 5 в подмосковной Рузе уволили после того, как одну из воспитанниц забыли на улице после прогулки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации муниципалитета.

Своей работы также лишился вахтер, который должен был следить за территорией.

"Мама ребенка сказала, что в этот садик не вернется, и администрация предложила ей пять садиков в качестве альтернативы", – отметили в администрации, не уточнив, были ли применены санкции к воспитательнице.

14 февраля сотрудница детсада не пересчитала детей после дневной прогулки, которая состоялась около 11:00. В итоге педагог случайно оставила девочку 2012 года рождения на морозе. Ребенок сам вернулся домой.

Девочка не смогла открыть дверь подъезда и ждала на детской площадке, где ее нашли примерно в 13:00. Отмечается, что за это время она не простудилась.