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18:04

Воспитатель детсада в Рузе забыла на морозе пятилетнего ребенка

происшествия дети

18:04

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Воспитатель детского сада в подмосковном городе Руза во время прогулки оставила на морозе пятилетнюю девочку.

По данным СМИ, инцидент произошел в четверг, 14 февраля. Девочка провела на морозе около часа, после чего самостоятельно покинула территорию детского сада. Ребенка обнаружила случайная прохожая – девочка играла на детской площадке недалеко от дома.

По данному факту проводится доследственная провека. Следователи планируют опросить сотрудников детского сада. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

14 октября прошлого года в подъезде многоэтажного дома в Щелкове был обнаружен полуторогодовалый мальчик. Следователи установили личность ребенка и вскоре задержали его мать на площади трех вокзалов в Москве.

Задержанной оказалась гражданка Украины Татьяна Гринишак. Против нее возбудили уголовное дело по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности". Впоследствии женщину лишили родительских прав.

происшествия дети

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