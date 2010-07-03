Врачи извлекли из носа двухлетней девочки зуб ее бабушки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врачи детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского извлекли из носа двухлетней девочки зуб ее бабушки, сообщает Агентство "Москва".

Девочку доставили в больницу с жалобами на затрудненное дыхание в правой половине носа. Во время передней риноскопии специалист обнаружил в носу ребенка инородный предмет бело-желтого цвета. Когда его удалили, оказалось, что это был искусственный зуб бабушки.

Как позже выяснилось, зуб откололся от съемного протеза, а любопытная девочка подобрала его с пола и засунула в нос. После удаления зуб источал неприятный запах, что говорит о том, что он находился в полости носа не менее семи дней. Он располагался практически у входа в носоглотку, и если бы переместился в верхние дыхательные пути, это могло привести к асфиксии.

Ребенка уже выписали из больницы.