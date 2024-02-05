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05 февраля, 15:41

Происшествия

Два муниципальных депутата погибли в Лисичанске в результате удара ВСУ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Муниципальные депутаты Иван Жушма и Артем Тростянский погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне Лисичанска. Об этом заявил глава города Эдуард Сахненко.

"Это люди, которые не побоялись в сложные времена принять активное участие в восстановлении города и искренне желали ему процветания и благополучия", – цитирует его телеграм-канал администрации города.

Расположенный в ЛНР город Лисичанск попал под обстрел украинских войск 3 февраля. В результате погибли 28 человек, еще 10 удалось извлечь из-под завалов.

Как уточнил первый зампред правительства республики Юрий Говтвин, среди погибших оказалась беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Пекарня, по которой ударили ВСУ, являлась гражданским объектом, совмещенным с кафе, заявил он.

Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по пекарне чудовищным террористическим актом.

Жители Москвы почтили память погибших при обстреле ВСУ города Лисичанска

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