Замглавы департамента "Аэрофлота" обвиняется в покушении на дачу взятки

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В Следственном комитете РФ подтвердили информацию об обвинениях главного пилота "Аэрофлота" во взятке главе врачебно-летной экспертной комиссии. Подозреваемый хотел получить разрешение на полеты, скрыв заболевание сердечно-сосудистой системы.

По информации следователей, преступление было совершено 2 апреля прошлого года. Задержание провели сотрудники ФСБ в декабре.

Дело рассматривается в Тушинском суде Москвы. Фигурант дела – заместитель директора департамента производства полетов компании "Аэрофлот" Анатолий Якимчук. Он пытался дать взятку 50 тысяч рублей председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому. При прохождении медкомиссии в одном из исследований у Якимчука, которому исполнилось 65 лет, был выявлен плохой результат.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье – восемь лет лишения свободы. Также ему грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей.

Очередное судебное заседание пройдет в пятницу, 8 февраля.

