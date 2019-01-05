Два человека погибли при сходе лавины на курорте Красной Поляны

Два человека погибли в результате схода лавины на горном курорте Красной Поляны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу курорта.
Трое мужчин катались на закрытой трассе на высоте 2300 метров. Они ушли на территорию, где запрещено любое катание. По данным агентства, это спровоцировало сход лавины. Двое оказались под снегом, третий успел вызвать спасателей. Личности погибших сейчас устанавливаются.
"Из-под снега были извлечены два человека без сознания. В течение часа проводились реанимационные мероприятия, которые не дали положительного результата и спустя час была констатирована смерть", – сообщил собеседник агентства.
Ранее спасатели расчистили дорогу на плато горы Ай-Петри, где из-за схождения снега и рухнувшего дерева оказались заблокированы 300 человек.
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