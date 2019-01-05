Спасатели расчистили дорогу к заблокированным в горах Крыма машинам

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Минувшей ночью спасатели расчистили дорогу на плато горы Ай-Петри, где из-за схождения снега и рухнувшего дерева оказались заблокированы 300 человек. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС.

Снежные массы перекрыли трассу накануне вечером. Работы по оказанию помощи крымчанам и гостям полуострова заняли более 12 часов. На популярном среди туристов плато находилось порядка сотни машин.

"В 06:00 автодорога была расчищена в полном объеме, движение транспорта осуществляется в штатном режиме", – отметили в ведомстве.

Расчисткой занимались военные, а также силы МЧС, "Крымавтодора", ГИБДД. В люди, заблокированные на плато, были размещены в помещениях, где им предоставили обогрев и питание.

В настоящее время автодорогу решили перекрыь для всех видов транспорта.

