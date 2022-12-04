Фото: телеграм-канал ''Говорит Москва''

Два человека погибли в результате обрушения части жилого дома в Нижневартовске после взрыва бытового газа. Экстренные службы сообщают, что три человека находятся под завалами.

"По уточненным данным, погибли два человека, восемь травмированы, под завалами, предварительно, находятся три человека. Десять человек спасены", – передает ТАСС сообщение спасателей.

В свою очередь, городская прокуратура организовала проверку по данному инциденту. В рамках ее проведения планируется дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома.

Ранее стало известно о взрыве газа, который произошел в жилом доме №6А на улице Мира в Нижневартовске. В результате ЧП обрушились перекрытия второго и третьего этажей.

Спасатели провели эвакуацию: из жилого дома вывели 52 человека. Десяти пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

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