Башкирских бизнесменов обокрали в Москве на 40 млн рублей

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На юго-востоке Москвы у бизнесменов из Башкирии отобрали чемодан с деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Как рассказал РИА Новости представитель правоохранительных органов столицы, инцидент произошел в районе дома 114 по Волжскому бульвару. Около машины предпринимателей остановился Mercedes, из которого вышли несколько человек и начали угрожать водителю и пассажиру. Нападавшие выстрелили в воздух, после чего разбили молотком стекло автомобиля и забрали чемодан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере. По предварительным данным, в чемодане было 40 миллионов рублей. По словам потерпевших бизнесменов, деньги были их личными средствами.

Ранее сообщалось, что из машины москвички в Пресненском районе столицы неизвестные украли одежду, мобильный телефон, алкоголь и сладости. Инцидент произошел 1 декабря на улице Гашека. Ущерб составил 69 тысяч рублей. В МВД возбудили уголовное дело о краже и ищут преступника.