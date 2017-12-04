Порошенко заявил о недопустимости давления на СМИ

4 декабря, 15:32
Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
Президент Украины Петр Порошенко, комментируя ситуацию с блокированием здания телеканала NewsOne в Киеве, заявил о недопустимости любого давления на средства массовой информации.
По словам президента, блокировка здания канала может являться последствием бездействия государственных органов, которые должны оперативно реагировать, сообщает "Газета.ру".
"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства", – написал Порошенко в соцсети.
Ранее прекратить блокировать здание офиса телеканала NewsOne в Киеве призвал глава МВД Украины Арсен Аваков. Вместе с тем, он назвал собственника телеканала, депутата Верховной Рады Евгения Мураева "мерзавцем и провокатором".
3 декабря более 150 человек в балаклавах перекрыли въезд к бизнес-центру, в котором находится телеканал NewsOne. Путь заблокировали мешками с песком, колючей проволокой и микроавтобусом.
Протестующие требуют извинений от Мураева, который в программе "Украинский формат" назвал "Евромайдан" госпереворотом. В NewsOne полагают, что действия активистов – ответ на проведенную каналом трансляцию акции протеста "Марш за импичмент" сторонников Михаила Саакашвили.
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