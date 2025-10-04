Kompas: число погибших под завалами исламской школы в Индонезии выросло до 14

Фото: AP Photo/Trisnadi

Количество погибших под завалами рухнувшей исламской школы-интерната в индонезийском городе Сидоарджо увеличилось до 14, сообщает портал Kompas.

"По состоянию на вечер пятницы (3 октября 2025 года. – Прим. ред.) совместная группа спасателей зафиксировала 103 выживших, 14 погибших и 49 пропавших", – указано в материале.

Спасатели нашли 118 детей, поиски других учащихся продолжаются. Совместная поисково-спасательная группа работает круглосуточно.

Здание образовательного учреждения обрушилось 29 сентября, когда внутри велся ремонт бетонной крыши. В тот момент дети находились в молитвенной комнате. Смотритель школы-интерната Кьяй Хаджи Абдус Салам Муджиб призвал общественность к пониманию и терпению.