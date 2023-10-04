Шесть человек погибли в аварии с участием свадебной машины на юго-востоке Китая

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Шесть человек погибли в ДТП с участием свадебной машины на юго-востоке Китая. Об этом сообщает Бюро общественной безопасности города Линьсян.

По его данным, ДТП произошло около 10 утра (05:00 по московскому времени) 3 октября в городе Линьсян, расположенном в юго-восточной провинции Хунань. Семиместный свадебный внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Два человека скончались на месте, еще четыре – в больнице.

Полиция начала расследовать причины автокатастрофы. Предварительно, в свадебной машине ехали молодожены и подружки невесты.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы сбили 64-летнюю женщину. ДТП произошло 3 октября в 00:51 на Северо-Восточной хорде, напротив дома 1 по улице Аллея Первой Маевки.

Женщину госпитализировали, позже она скончалась в больнице.

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