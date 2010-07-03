Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:48

Эдгард Запашный рассказал о состоянии брата после операции

происшествия

10:48

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24

Эдгард Запашный сообщил, что его брат Аскольд Запашный чувствует себя хорошо, операция прошла удачно, сообщает "Вечерняя Москва".

"У него руки, ноги шевелятся, но есть небольшое онемение в руке. Утром доктора к нему еще не заходили. Ждем, что они скажут", – сказал он.

Запашный добавил, что Аскольд будет находиться в Германии две недели. Ранее он рассказал, что брату вставили в спину железную конструкцию в 2014 году, сейчас травма обострилась.

Аскольд Запашный выложил в Instagram фото из больницы, где ему провели уже пятую срочную операцию. Артист поблагодарил подписчиков за поддержку. Он надеется быстро вернуться в строй.

Аскольд Запашный перенес пятую операцию на позвоночнике

В начале июня Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве. Инцидент произошел на Ленинском проспекте. В момент происшествия в салоне находились две дочери Запашного.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика