Эдгард Запашный рассказал о состоянии брата после операции

Фото: Москва 24

Эдгард Запашный сообщил, что его брат Аскольд Запашный чувствует себя хорошо, операция прошла удачно, сообщает "Вечерняя Москва".

"У него руки, ноги шевелятся, но есть небольшое онемение в руке. Утром доктора к нему еще не заходили. Ждем, что они скажут", – сказал он.

Запашный добавил, что Аскольд будет находиться в Германии две недели. Ранее он рассказал, что брату вставили в спину железную конструкцию в 2014 году, сейчас травма обострилась.

Аскольд Запашный выложил в Instagram фото из больницы, где ему провели уже пятую срочную операцию. Артист поблагодарил подписчиков за поддержку. Он надеется быстро вернуться в строй.



Аскольд Запашный перенес пятую операцию на позвоночнике

В начале июня Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве. Инцидент произошел на Ленинском проспекте. В момент происшествия в салоне находились две дочери Запашного.

