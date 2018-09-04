Взрывное устройство сработало в польском торговом центре

04 сентября 2018, 11:50
Фото: AP/Czarek Sokolowski
В торговом центре в польском городе Белосток в понедельник, 3 сентября, сработало взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Как отмечается, взрывное устройство не сработало должным образом; все закончилось громким хлопком.
Инцидент произошел в одном из помещений ТЦ на углу улиц Варшавской и Дворцовой в Белостоке на северо-востоке страны. По информации СМИ, специалисты обнаружили на месте происшествия остатки петард и проводов, также найдены емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.
Правоохранители планируют проверить, как устройство выглядело до взрыва, а также кто имел доступ в помещение, где произошел хлопок.
В мае американские полицейские нашли подозрительные предметы в школе в Техасе, где ранее произошла стрельба. Эксперты определили находки как "возможные взрывные устройства".
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