04 сентября 2018, 09:17Происшествия
Военный самолет разбился на северо-западе Индии
Фото: wikimedia.org/Abhi010 /по лицензии CC BY-SA 3.0
Самолет Военно-воздушных сил Индии разбился на северо-западе страны, сообщает "Мир 24".
ЧП произошло вблизи города Джодхпур в штате Раджастан. Истребитель МиГ-27 упал и загорелся. Пилот сумел катапультироваться. Жертв среди мирного населения нет.
В июле самолет, совершавший международный рейс, разбился в аэропорту "Уондербум" вблизи столицы ЮАР Претории. В авиакатастрофе пострадали двадцать человек.
Пассажир разбившегося самолета снял на видео момент падения. Мужчина находился у иллюминатора в левом ряду. В момент, когда двигатель воздушного судна загорелся, он оперативно достал камеру и начал снимать происходящее во время снижения судна.
Затем изображение на экране исчезло, последовал звук удара, и стал виден задымленный салон, из которого экстренно начали эвакуировать пассажиров.