Военный самолет разбился на северо-западе Индии

Самолет Военно-воздушных сил Индии разбился на северо-западе страны, сообщает "Мир 24".

ЧП произошло вблизи города Джодхпур в штате Раджастан. Истребитель МиГ-27 упал и загорелся. Пилот сумел катапультироваться. Жертв среди мирного населения нет.

В июле самолет, совершавший международный рейс, разбился в аэропорту "Уондербум" вблизи столицы ЮАР Претории. В авиакатастрофе пострадали двадцать человек.

Пассажир разбившегося самолета снял на видео момент падения. Мужчина находился у иллюминатора в левом ряду. В момент, когда двигатель воздушного судна загорелся, он оперативно достал камеру и начал снимать происходящее во время снижения судна.

Затем изображение на экране исчезло, последовал звук удара, и стал виден задымленный салон, из которого экстренно начали эвакуировать пассажиров.