Участника потасовки с росгвардейцами в Парке Горького отправили под домашний арест

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Хамовнический районный суд поместил под домашний арест на два месяца Евгения Костина, участвовавшего в потасовке бывших десантников с сотрудниками спецназа ОМОН в Парке Горького, сообщает Агентство "Москва".

В ходе заседания прокурор, обвиняемый и его защита просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие настаивало на аресте Костина до 3 октября.

Евгений Костин, которому предъявлено обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", признал вину и раскаялся в содеянном.

Потасовка между десантниками и росгвардейцами произошла в воскресенье, 2 августа, во время празднования Дня ВДВ. В результате инцидента пострадали два сотрудника Росгвардии. Предполагаемого зачинщика конфликта удалось задержать.