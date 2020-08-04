Участнику потасовки с росгвардейцами в Парке Горького предъявили обвинение

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Евгению Костину, участнику потасовки бывших десантников с сотрудниками спецназа ОМОНа в Парке Горького, предъявили обвинение, сообщает ТАСС.

В Хамовнический суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

В пресс-службе суда уточнили, что обвинение предъявлено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

В воскресенье стало известно о потасовке между десантниками и росгвардейцами во время празднования Дня ВДВ. В результате инцидента пострадали два сотрудника Росгвардии. Предполагаемого зачинщика конфликта удалось задержать.