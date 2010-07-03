Резервный борт доставит в Сочи пассажиров экстренно севшего в Минводах лайнера

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Пассажиров самолета SSJ-100 авиакомпании "Азимут", который совершил внеплановую посадку в аэропорту Минеральных вод, доставят в Сочи резервным бортом. Об этом сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.

"Резервный самолет вылетел из Ростова-на-Дону", − уточнил собеседник агентства.

Самолет SSJ-100 экстренно приземлился в Минводах из-за разгерметизации. Лайнер выполнял рейс из Элисты в Сочи, когда командир воздушного судна сообщил диспетчерам о нештатной ситуации. На борту в тот момент находился 81 пассажир. Экстренная посадка прошла успешно, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", следовавший из Краснодара в Тюмень, из-за неисправности двигателя совершил вынужденную посадку в Самаре. На борту лайнера было 97 человек. Тогда также обошлось без пострадавших.