Мать сестер Хачатурян не может попасть в квартиру и забрать вещи дочерей

04 августа 2018, 22:41
Мать сестер Хачатурян дала эксклюзивное интервью телеканалу Москва 24
Мать троих сестер Хачатурян, которых арестовали по подозрению в убийстве отца, Аурелия Дундук рассказала в интервью телеканалу "Москва 24", что не может зайти в квартиру и забрать личные вещи детей.
"У меня есть право зайти в квартиру, так как я в ней прописана. Однако, не могу этого сделать. Я хотела забрать вещи девочек, потому что они уже неделю находятся в том, в чем их забрали. На просьбу мне ответили: "Созвонитесь со следователем, а потом забирайте". Весь год я тоже плохо себя чувствовала. Созванивалась с ними и в соцсетях старалась узнать как у них дела. Надеюсь, что суд их оправдает и даст меньший срок наказания", – поделилась Дундук.
Также мать сестер добавила, что отец девочек регулярно им угрожал, а Аурелии запретил видеться с детьми и прогонял, когда она приезжала.
"Девочки всегда мне говорили правду и признавались в том, какие ужасы он творил. Он угрожал мне пистолетом и выгнал из дома, потому что ему не нравилось мое поведение. Мой сын однажды рассказал своей бабушке, что не простит отца из-за издевательств надо мной", – подчеркнула мать сестер Хачатурян.
Кроме того, мать девочек хочет, чтобы у детей была возможность окончить школу. После убийства стало известно, что сестры почти не посещали уроки. Были на занятиях раз 7 за последний год. Якобы отец не пускал. В Общественной наблюдательной комиссии обещали помочь с отслеживанием содержания обвиняемых.
"Мы соответственно планируем сейчас проверить их условия содержания в ближайшее время. В обязательном порядке мы дадим рекомендации руководству следственного изолятора, чтобы с ними работали психологи. Также будут даны рекомендации касаемо девочек, которые не закончили школу, чтобы по возможности им предоставили в ближайшее же время возможность обучения, чтобы они могли закончить 11 класс. Если они будут находится на момент проведения ЕГЭ в следственном изоляторе, то они там его смогут сдать", – заявил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.
Мать сестер Хачатурян просит решить вопрос о посещении девочек
Ранее вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе, девушки – Мария, Ангелина и Крестина убили своего 57-летнего отца. На допросе они сразу же признали свою вину и рассказали, что решились на убийство, потому что отец издевался над ними.
Родственники семьи показали квартиру погибшего и настаивают на том, что Михаил Хачатурян был набожным человеком и не мог принуждать дочерей к насилию.
В свою очередь, следствие считает, убийство было спланировано заранее. Эту сторону поддерживает и брат девочек. Он рассказал, что видел переписку, где сестры писали своему другу, что больше не могут терпеть своего отца и собираются либо сбежать, либо его убить.
В настоящее время сестрам Хачатурян грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Они находятся под стражей до 28 сентября.
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