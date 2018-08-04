Специалисты выясняют причины пожара в музее Тургенева

В Москве выясняют причины пожара в музее Тургенева

Нарушение техники безопасности при ремонте могло стать причиной пожара в доме-музее Тургенева. Это одна из предварительных версий случившегося.

Как передает телеканал Москва 24, в настоящий момент на Остоженке работают следователи. Пожар уже потушен и экстренные бригады разъехались.

Здание деревянное, так что пожарным пришлось действовать оперативно.

В литературных кругах этот памятник архитектуры прозвали "домом Му-му". Именно здесь происходили события, взятые за основу одноименного рассказа Тургенева. В эпоху советского союза особняк попал "под уплотнение" и тут появились коммунальные квартиры, музеем же он стал только в 2007 году.

Ранее сообщалось, что на улице Остоженка загорелся фасад музея в Ивана Тургенева. В результате происшествия никто не пострадал.