Пожар произошел в музее Тургенева в центре Москвы

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Пожар произошел в музее Ивана Тургенева в центре столицы. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.

По данным ТАСС, загорелся фасад деревянного здания. Площадь пожара в настоящий момент составляет 10 на 10 метров. Здание деревянное, горит его фасад.

О причинах возникновения пожара, а также информации о пострадавших пока не сообщается.

Дом был построен в 1819 году. Музей открылся в здании в 2009 году в доме открылся музей Тургенева. Сейчас оно находится на реконструкции.