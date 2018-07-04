Стала известна дата прощания с участником команды КВН "Пирамида" Алборовым

Прощание с участником команды КВН "Пирамида" Асланом Алборовым пройдет 6 июля во Владикавказе. Об этом рассказал директор театра КВН Сослан Плиев, передает РИА Новости.

"Мы не знаем причин смерти, потому что это случилось буквально несколько часов назад", – уточнил Плиев.

Североосетинская команда КВН "Пирамида" играла в высшей лиге и дважды получала титул вице-чемпионов клуба. Творческая карьера Алборова также связана с командой "На характере" и телеканалом "Осетия-Ирыстон".

Ранее Плиев сообщил о смерти Аслана Алборова на своей странице в Facebook. Участник "Пирамиды" умер в возрасте 33 лет.