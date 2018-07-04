Во Владикавказе умер участник команды КВН "Пирамида" Аслан Алборов. Об этом сообщил директор театра КВН Сослан Плиев на своей странице в Facebook.

Юмориста не стало в ночь на 4 июля. Алборову было 33 года. Причины его смерти не уточняются.

"Пирамида" – команда КВН. Сборная Северной Осетии выступала в Высшей лиге КВН с 2006 по 2008 год.

Алборов участвовал в КВН в 2004–2010 годах. В последнее время он работал на телеканале "Осетия-Ирыстон". Еще в конце июня юморист участвовал в конкурсе-выставке "Кавказ мастеровой", проводившемся в рамках VIII Международного фестиваля "Горцы".