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Культура

04 июля 2018, 13:11

Умер участник команды КВН "Пирамида" Аслан Алборов

культура происшествия

Фото: facebook.com/Sos Pliev

Во Владикавказе умер участник команды КВН "Пирамида" Аслан Алборов. Об этом сообщил директор театра КВН Сослан Плиев на своей странице в Facebook.

Юмориста не стало в ночь на 4 июля. Алборову было 33 года. Причины его смерти не уточняются.

"Пирамида" – команда КВН. Сборная Северной Осетии выступала в Высшей лиге КВН с 2006 по 2008 год.

Алборов участвовал в КВН в 2004–2010 годах. В последнее время он работал на телеканале "Осетия-Ирыстон". Еще в конце июня юморист участвовал в конкурсе-выставке "Кавказ мастеровой", проводившемся в рамках VIII Международного фестиваля "Горцы".

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