Бетономешалка перегородила проезжую часть на юго-востоке столицы

Бетономешалка перегородила проезжую часть на юго-востоке Москвы

Бетономешалка перевернулась на юго-востоке столицы, передает телеканал Москва 24.

ДТП произошло около 06:00 на улице Полбина. Многотонная машина протаранила около десятка припаркованных автомобилей. Некоторые из них не подлежат ремонту. Из-за аварии на улице Полбина и прилегающих участках образовался затор.

Бетономешалка ехала со стороны метро "Печатники". По предварительным данным, водитель транспортного средства уснул за рулем. Сам мужчина пострадал.