Телеведущую Ксению Милас отпустили из полиции под обязательство о явке

Фото: instagram.com/official_milas

Ведущую телешоу "Ревизорро" Ксению Милас отпустили из полиции под обязательство о явке после возбуждения в ее отношении уголовного дела о причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По подозрению в преступлении была задержана Милас Ксения Юрьевна 1995 года рождения, уроженка Новосибирской области, которая была изобличена в содеянном преступлении. Милас была отпущена под обязательство о явке", – сказал собеседник агентства.

Телеведущей может грозить до двух лет лишения свободы, если ее причастность будет доказана.

2 мая в одной из квартир на юго-западе столицы произошел конфликт, во время которого женщина получила не тяжелое ножевое ранение.

В совершении преступления заподозрили Ксению Милас. На время разбирательства в инциденте телеканал "Пятница!" отстранил телеведущую от эфиров.

Также сообщалось, что присутствовать при случившемся могла диджей Яна Бородина.

