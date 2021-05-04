Телеведущую Ксению Милас отпустили из полиции под обязательство о явке

13:55
Фото: instagram.com/official_milas
Ведущую телешоу "Ревизорро" Ксению Милас отпустили из полиции под обязательство о явке после возбуждения в ее отношении уголовного дела о причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"По подозрению в преступлении была задержана Милас Ксения Юрьевна 1995 года рождения, уроженка Новосибирской области, которая была изобличена в содеянном преступлении. Милас была отпущена под обязательство о явке", – сказал собеседник агентства.
Телеведущей может грозить до двух лет лишения свободы, если ее причастность будет доказана.
2 мая в одной из квартир на юго-западе столицы произошел конфликт, во время которого женщина получила не тяжелое ножевое ранение.
В совершении преступления заподозрили Ксению Милас. На время разбирательства в инциденте телеканал "Пятница!" отстранил телеведущую от эфиров.
Также сообщалось, что присутствовать при случившемся могла диджей Яна Бородина.
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