Телеведущую Ксению Милас проверят на участие в поножовщине в столице

21:39
Фото: instagram.com/official_milas
В Москве женщина получила ножевое ранение во время конфликта, в котором предположительно участвовала ведущая телешоу "Ревизорро" Ксения Милас. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"На юго-западе Москвы в одной из квартир произошел конфликт, во время которого женщина получила нетяжелое ножевое ранение. По предварительным данным, на причастность к этому проверяется ведущая Ксения Милас", – говорится в сообщении.
Уточняется, что телеведущей может грозить до двух лет лишения свободы, если ее причастность будет доказана.
Также собеседник ТАСС добавил, что присутствовать при случившемся могла диджей Яна Бородина.
В свою очередь на время разбирательства в инциденте телеканал "Пятница!" отстранил Ксению Милас от эфиров.
"Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект "Ревизорро" приостановлен", – сообщил гендиректор телеканала Николай Картозия.
Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в причинении ножевого ранения мужчине на юге столицы.
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