Телеведущую Ксению Милас проверят на участие в поножовщине в столице

Фото: instagram.com/official_milas

В Москве женщина получила ножевое ранение во время конфликта, в котором предположительно участвовала ведущая телешоу "Ревизорро" Ксения Милас. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"На юго-западе Москвы в одной из квартир произошел конфликт, во время которого женщина получила нетяжелое ножевое ранение. По предварительным данным, на причастность к этому проверяется ведущая Ксения Милас", – говорится в сообщении.

Уточняется, что телеведущей может грозить до двух лет лишения свободы, если ее причастность будет доказана.

Также собеседник ТАСС добавил, что присутствовать при случившемся могла диджей Яна Бородина.

В свою очередь на время разбирательства в инциденте телеканал "Пятница!" отстранил Ксению Милас от эфиров.

"Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект "Ревизорро" приостановлен", – сообщил гендиректор телеканала Николай Картозия.

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в причинении ножевого ранения мужчине на юге столицы.