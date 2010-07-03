В Алешкинском лесу загорелась сухая трава

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сухая трава загорелась в Алешкинском лесу на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.

Инцидент произошел на внутренней стороне 71-го километра МКАД. Возможная причина пожара – поджог.

Спасатели ликвидировали открытое горение, остается небольшое задымление.