Военный погиб после подрыва боеприпаса на полигоне в Свердловской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них скончался, передает ТАСС.

По предварительной информация, 3 мая на полигоне воинской части военнослужащие, нарушая требования безопасности, разожгли костер. Из-за этого произошел подрыв боеприпаса.

Пострадавших доставили в военный госпиталь гарнизона, где им оказали медицинскую помощь. Комиссия Центрального военного округа с сотрудниками военной прокуратуры выясняет причины происшествия.