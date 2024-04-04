Помощница Делимханова сообщила, что Иса Геремеев вез лазертаг-оборудование

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В автомобиле племянника сенатора Сулеймана Геремеева Исы было не оружие, а оборудование для игры лазертаг, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на помощника депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяну Лазину.

Так она прокомментировала информацию о задержании Исы Геремеева за перевозку огнестрельного оружия без разрешительных документов. Она подчеркнула, что Иса попал в ДТП, из-за чего его машину досмотрели сотрудники ДПС.

"Подробности ДТП, к сожалению, мне неизвестны. Это был гражданский автомобиль. Оружия в его автомобиле не было. У него было с собой оборудование для лазертаг. Были соревнования", – пояснила Лазина.

СМИ писали, что сотрудники ДПС обнаружили в багажнике Mercedes-Benz S650, за рулем которого был Геремеев, огнестрельное оружие без разрешительных документов.

Ранее сообщалось, что на улице Крылатские Холмы в припаркованном автомобиле каршеринга обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1. Территорию вокруг оцепили. Проверка показала, что найденный предмет оказался муляжом, опасности он не представлял.