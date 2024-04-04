11-летняя школьница из Первоуральска сама предлагала парням секс – E1

Фото: Следственный комитет РФ

11-летняя школьница из Первоуральска, которая оказалась замешана в съемке видео с групповым сексом с молодыми людьми в возрасте от 14 до 16 лет, сама предлагала молодым людям интим. Об этом сообщает портал E1.

О видеоролике стало известно в марте. По некоторым данным, парней было двое, по другим – трое. Видео, как утверждается, снимали сами мальчики. Запись якобы обнаружила мать одного из восьмиклассников и обратилась в полицию с заявлением на девочку. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Однако, по данным СМИ, позже выяснилось, что девочка сама пригласила подростков в гости, желая поздравить их с Днем защитника Отечества.

Один из местных жителей рассказал порталу, что у 11-летней девочки был постоянный партнер, с которым она занималась сексом уже 15 раз. При этом его возраст он не назвал. По словам собеседника издания, иногда школьница предлагала и другим молодым людям вступить с ней в интимную связь, а когда мать не выпускала ее из дома, секс якобы происходил в подъезде.

"Параллельно она сама писала всем мальчикам и предлагала переспать. Она и моему другу писала, но мы ее послали куда подальше. Причем не намеками писала, а напрямую предлагала. К сожалению, переписка не сохранилась. Этой девочке надо лечить голову", – сказал житель Первоуральска.

Он также добавил, что инициативу школьницы подтверждают ее переписки с мальчиками. В ее телефоне якобы обнаружили чаты с минимум десятью подростками, которым она предлагала секс.

Собеседник издания добавил, что после инцидента дети спокойно посещают школу, а участвовавших в групповом сексе мальчиков защищают.

Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что родители 11-летней девочки должны "гореть от стыда", сообщает News.ru.

"В любом случае 11-летний ребенок должен быть помещен под серьезное наблюдение психиатра, и ни одна правозащитница не должна вякать, что девочку якобы пытаются забрать, такое нужно пресекать очень жестко. В глазах всех это должно быть позором", – сказал парламентарий.

По его мнению, подобное могло произойти из-за отсутствия контроля над девочкой со стороны родителей. Он не исключил, что у школьницы может быть психическое заболевание. Однако, если факт подобного не подтвердят врачи, наказание должны понести родители, уверен депутат.

До этого правоохранительные органы задержали двадцатитрехлетнего жителя Туймазы, напавшего на семилетнюю девочку. В полицию с заявлением обратилась жительница города Октябрьского. Она утверждала, что ее дочь подверглась нападению со стороны мужчины, когда возвращалась домой к бабушке в селе Кандры.

