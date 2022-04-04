Росгвардейцы спасли попавших под обстрел при эвакуации с Украины граждан

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Бойцы Росгвардии спасли в Киевской области граждан, которые попали под обстрел при эвакуации с Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что националисты обстреляли автомобиль с местными жителями, в результате чего он загорелся.

"На помощь людям, которые не могли выбраться из полыхающей машины, пришел офицер Росгвардии полковник полиции А. Христенко. Рискуя своей жизнью, под обстрелом боевиков он дал команду подразделению на огонь прикрытия, а сам вытащил пострадавших из горящего транспорта", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, офицер увел людей в безопасное место, где оказал первую помощь. После людей эвакуировали в лечебное учреждение.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею официальных лиц ЛНР о проведении трибунала по военным преступлениям Украины в Донбассе. Он рассказал, что комитет уже восемь лет фиксирует все преступления ВСУ и националистических формирований, совершенные в отношении мирного населения Донбасса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

