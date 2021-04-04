В Москве мужчина выстрелил в охранника, отказавшегося впустить его в ТЦ

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На западе Москвы произошла стрельба в торговом центре на Тушинской. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным правоохранительных органов, сотрудник охраны ТЦ отказался впустить мужчину в здание. Из-за возникшего конфликта посетитель выстрелил в охранника и скрылся с места преступления.

Предположительно, огонь велся из травматического пистолета. Сотрудник торгового центра получил травму ноги.

На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения вреда здоровью. Сотрудники полиции проводят розыск преступника.

Ранее полиция задержала мужчину, который ранил из травматического пистолета сотрудника "Жилищника" в центре Москвы. Пострадавший сотрудник госпитализирован и находится в ГКБ имени Боткина. У него диагностировали проникающее ранение грудной клетки и ушиб темени.